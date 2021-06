Laura Müller: Überraschender Neuanfang! Sie hat sich getraut

Laura zeigt ihr Gesicht

Diese Woche hat Laura ihre Fans mit einem Foto von ihrem neuen Labrador-Welpen überrascht. Die Kommentarfunktion hat sie bei ihrem Beitrag allerdings eingeschränkt. Kein Wunder: In den letzten Monaten musste sich die Ex-"Let's Dance"-Teilnehmerin oft heftig kritisieren lassen. Nun hat sie allerdings endlich den Mut gefunden, ihren Followern mal wieder ihr Gesicht zu zeigen! Nur wenige Stunden nach ihrem Welpen-Posting teilt Laura einen kurzen Clip von sich in ihrer Story. "Guten Morgen", schreibt sie dazu - kurz und knapp!