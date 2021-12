Laura Müller & Michael Wendler: Ein Babyhammer! Jetzt wird alles anders!

Wie Michael Wendler und Laura Müller vor einigen Tagen in einem Livevideo bei "OnlyFans" erklärten, scheint sich in ihrem Leben eine große Veränderung anzubahnen. So erklärt der Sänger über die Aktivitäten mit seiner Laura auf der Plattform: "Es wird auch das ein oder andere erotische Pic geben, aber wir wollen eben auch Videos aus unserem Leben einstellen. In wenigen Wochen wird eine unfassbare Veränderung in unserem Leben geben, die aufregendste meines Lebens." Hoppla! Erwarten Laura und Michael etwa ein Baby und der Sänger hat mit dieser Aussage schonmal versteckt die Bombe platzen lassen? Weitere Infos dazu wollten die beiden jedenfalls nicht enthüllen. Wir können also gespannt sein, wie es für Laura und ihren Micha weitergeht...