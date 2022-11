Laura Müller: Neuer Freund! Er will sie zurück nach Deutschland holen

Als Laura Müller und Michael Wendler mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit gingen, glaubten viele Fans des Sängers nicht daran, dass ihre Liebe von Dauer sein würde. Mittlerweile hat das Paar die Kritiker eines Besseren belehrt. Obwohl der "Sie liebt den DJ"-Interpret seit seinem skandalösen "DSDS"-Aus mit wilden Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam macht, hält seine Ehefrau weiterhin zu ihm. Ihren Job als Influencerin und TV-Sternchen musste sie allerdings an den Nagel hängen, denn seit dem Skandal möchte keiner mehr mit ihr zusammenarbeiten. Doch in all dem Chaos taucht plötzlich ein neuer Freund auf, der Laura Müller zurück nach Deutschland bringen möchte. Ist er ihr Retter in der Not?