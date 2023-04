Sylvana Wollny: Krankenhaus-Schock! Ihr Verlobter Flo landet in der Notaufnahme

Flo wachte mit einem entzündeten Auge auf. "Ich habe noch gesagt: Ich habe so schwere Augen, Dann kam irgendwann so ein gelbes Zeug raus und es war alles rot. Es wurde immer schlimmer und schlimmer", berichtet er sichtlich angeschlagen in seiner Instagram-Story. "Mein Auge war heute morgen zugeklebt. Ich war gestern bei Notfallapotheke." Doch dort konnten sie ihm nur Augentropfen, die nicht geholfen haben, verkaufen. Also ging es für den Zweifach-Papa in die Notaufnahme ins Krankenhaus.