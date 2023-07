Lavinia Wollny: Überraschende Babybeichte! Tim hat es ausgeplaudert

Im April kam Baby Linus auf die Welt. Seitdem konzentrieren sich Lavinia und Tom voll und ganz auf ihren Sohn und seine 1-jährige Schwester Hailey Emilia. "Ist es sehr anstrengend, zwei Kinder in so kurzem Abstand zu haben? Wie teilt ihr euch auf am Tag?", hakte jetzt ein neugieriger Follower bei einer Fragerunde von Tim nach. Seine ehrliche Antwort: "Wir mussten uns natürlich dran gewöhnen. Am Anfang war es stressig." Mittlerweile haben sich die Zweifach-Eltern aber daran gewöhnt und "lieben unser Leben zu viert." Lavinia und Tim würden alles gemeinsam machen - Tag und Nacht.