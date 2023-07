Die Wollnys: Heftiger Familien-Zoff nach Jeremy Pascals Verlobung!

Überraschend kommt die Reaktion allerdings nicht. Jeremy Pascal ist schon seit Jahren mit seiner Mutter Silvia und seinen Geschwistern zerstritten. Nach der Trennung von ihr und Dieter schlug er sich auf die Seite seines Vaters. Seitdem herrscht Funkstille. Silvia durfte noch nicht mal Jeremy Pascals Tochter kennelernen. "Meine Mutter hat sich noch nie für ihre Enkel interessiert. Es wissen vielleicht nicht so viele, aber ich habe noch einen Bruder mit zwei Kindern, die hat meine Mutter auch nie interessiert. Mein Kind wird sie NIEMALS kennenlernen! Glaubt mir NIEMALS! Dafür ist diese Frau einfach zu abartig", schimpfte er in der Vergangenheit. Da wundert es nicht, dass Silvia und Co. gar nicht mehr gut auf Jeremy Pascal zu sprechen sind...