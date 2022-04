Lena Meyer-Landrut: Aus und vorbei! Sie hat Schluss gemacht

Via "Instagram" wendet sich Lena nun mit den ernüchternden News an ihre Community und berichtet, dass sie ihre diesjährige Tournee auf Grund der aktuellen Situation absagen möchte. Lena offenbart via "Instagram": "Ich melde mich mit absolut blöden News: ich möchte meine Tour dieses Jahr absagen." Autsch! Für ihre Fans definitiv eine herbe Enttäuschung! Doch ganz den Kopf in den Sand stecken müssen sie definitiv nicht! Lena hat nämlich zum Glück auch schöne Neuigkeiten zu verkünden. So fügt sie hinzu: "Es tut mir sehr leid. Ich gehe jetzt ins Studio und mache Musik, damit, wenn ihr schon keine Konzerte von mir bekommt, dass ihr wenigstens neue Musik bekommt." Was sich Lena wohl für ihr Fans überlegt hat? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!