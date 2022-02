Lena Meyer-Landrut: Wie schlecht geht es ihr wirklich?

"Ehrlich zu sein, bedeutet Schmerz"

"Ich schreib für dich ’nen Hit und alle singen mit, doch das muntert dich nicht auf, du weinst in deinem Bett", heißt es in dem emotionalen Hit. Im Interview mit dem Radiosender "Antenne Unna" erklärt Mark, was er sich bei diesen Textzeilen gedacht hat, und deutet dabei Parallelen zu seinem eigenen Leben an. "Der Song handelt davon, dass ich das nicht mag, wenn so eine Stimmung im Raum ist. Ich habe die Tendenz, mit dummen Witzen aufzumuntern. Ich war immer der Klassenclown. Ich mag das nicht, wenn Leute traurig sind."

Das Lied soll eine Art Erinnerung an sich selbst sein, dass sich jeder Mensch traurige oder auch dunkle Momente zugestehen darf und dass man sich darauf einlassen müsse. Eine ähnliche Situation kennt Mark wohl von zu Hause, denn seine Frau Lena gab vor einiger Zeit zu, dass sie sich in ihrer Auszeit sogar professionelle Hilfe suchte – und auch aktuell postet sie immer wieder traurige Fotos von sich. Die Therapie sei "mega-hart, weil man versucht, ehrlich zu sein", so die Sängerin. "Ehrlich zu sein, bedeutet Schmerz." Offenbar nicht nur für sie, sondern auch für ihren Liebsten …

