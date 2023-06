Leni Klum: Jetzt spricht sie über die Trennung von ihrem Freund

Leni Klum ist schwer verliebt. Ihr Freund Aris Rachevsky ist einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Mittlerweile leben die beiden sogar schon zusammen in New York. Doch durch ihren Job ist die Tochter von Heidi Klum viel unterwegs. Und Aris kann nicht jedes Mal dabei sein. Eine Trennung, die dem Paar nicht gerade leicht fällt.