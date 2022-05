Leni Klum: Karriere-Aus! Das Model schmeißt alles hin

Huch? Eigentlich sprach alles dafür, dass Leni Klum jetzt nach ihrem Schulabschluss die volle Aufmerksamkeit ihrer Modelkarriere widmen würde. Doch Pustekuchen! Wie die Tochter von Heidi Klum nun in einem Interview gegenüber der "Bild" verriet, hat sie ganz andere Pläne! Sie möchte statt auf den Laufstegen der Welt zu stolzieren, viel lieber Innenarchitektur studieren. Und diesem Traum kann sie sich bereits im August widmen, denn wie sie ausplauderte, hat sie bereits einen Platz am College! "Ich hoffe, einen Abschluss in Innenarchitektur zu bekommen und dann Inneneinrichtungen zu entwerfen.", wie sie im Interview mit der "Bild" gesteht. Ziemlich ambitionierte Ziele!

Doch wer nun spontan Schnappatmung bekommen hat, weil er Leni nicht auf den Bildschirmen dieser Welt missen will, kann tief durchatmen und sich entspannt zurücklehnen. Denn: Dem Modeln will sie nicht ganz abschwören! Im Interview mit "Red" gesteht sie noch vor Kurzen: "Ich will aufs College gehen, am liebsten in New York. Aber ich will auch weiter modeln." Von ihrer Bestimmung, ein Model zu sein, kann sich die junge Frau wohl nicht ganz frei machen. Aber unabhängig von ihrem späteren Beruf kann man sich sicher sein, noch viel von Leni Klum zu hören, denn das Potenzial zum Superstar wurde ihr definitiv in die Wiege gelegt.