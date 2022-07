Leni Klum: Nach ihrem Höhenflug kommt jetzt der bittere Aufprall

Um im Bild zu bleiben: Jeder konnte sehen, dass die sprichwörtlichen Fußstapfen, in die Leni da treten möchte, eindeutig zu groß sind für sie! Die 18-Jährige hat Mamas Catwalk-Skills leider nicht geerbt. Nicht nur bei Fashion-Experten, auch auf Instagram hagelt es harte Kritik für die Performance. "Warum läuft sie so komisch?", fragen viele. Die Follower können nicht verstehen, warum man das Nachwuchsmodel überhaupt für derartig prominente Auftritte vor den gnadenlosen Augen der Branche engagiert hat. Ob sie das Mamas Kontakten zu verdanken hat? Für viele ist die Antwort klar: Ja! "Die wird doch von niemand anderem gebucht außer von D&G … Mama sei Dank!", lästerten sie auf Social Media. Rückblick: Bereits vor einem Jahr durfte Leni bei der Show des Designer-Duos mitlaufen, damals feierte man sie überschwänglich als "Prinzessin von Venedi". Allerdings nur wegen des königlichen Outfits – die Kritik für ihren Laufsteg-Walk war genauso heftig wie in diesem Jahr. Verbessert hat sich Leni kaum – und daran ist vielleicht auch ihr fehlender Ehrgeiz schuld. Denn wie sie selbst verriet, ist sie eigentlich gar nicht an einer Karriere à la Mama interessiert. "Ich will Innenarchitektur und Kunst studieren", verkündete sie. Das Modelbusiness ist ihr viel zu anstrengend. "Ich hatte einfach noch gar keine Ahnung, wie dieses Business funktioniert", so Leni. "Und dann war ich plötzlich superviel am Arbeiten." Eine Runde Mitleid: Aber für Laufsteg-Training unter Mamas Anleitung hätte sie sich schon mal Zeit nehmen können …