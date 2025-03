"Let's Dance" 2025: Wer ist raus? Dieser Kandidat muss in Show 4 gehen

Bereits in der Kennenlernshow am 21. Februar heizten die Promis und die Profitänzer dem Publikum ordentlich ein. Nicht nur standen die Gruppentänze in Folge 1 von "Let's Dance" 2025 an, auch die Paare wurden endlich gebildet. Die große Frage "Wer tanzt bei 'Let's Dance' mit wem?" ist nun vom Tisch und die Tänzer können sich jetzt im Training aufeinander einstimmen und üben, üben, üben. Denn eins ist klar: Ab nächstem Freitag ist niemand mehr sicher! In Show 1 muss bereits der erste Promi die Sendung verlassen. Außer einer: Para-Schwimmer Taliso Engel! Er konnte sich in der Kennenlernshow das begehrte Direktticket für die zweite Liveshow am 7. März sichern.

Ein besonderes Highlight: Auch "Let's Dance"-Vorjahressieger und Zuschauerliebling Gabriel Kelly (23) war wieder mit von der Partie. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin der letzten Staffel, Malika Dzumaev (34), legte er einen spektakulären Tango aufs Parkett und holte sich von der Jury eine Standing-Ovation ab.