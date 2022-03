Let's Dance: Das Show-Aus ist beschlossene Sache

Via "Instagram" lassen die Anhänger von "Let's Dance" ihrem Unmut nun freien Lauf. Wie nämlich bekannt gegeben wurde, wird anstatt Daniel Hartwich sein Kollege Jan Köppen diesmal durch die Tanzshow führen und die Moderation übernehmen. Für die "Let's Dance"-Community eine vollkommen unverständliche Wahl! So wettern sie: "Hätte mich auf Pocher gefreut" sowie "Oh ne, da gucke ich nicht". Autsch! Definitiv harte Worte! Doch damit nicht genug! Einige gehen sogar soweit und fordern ein Show-Aus der beliebten Tanzsendung für ganze zwei Wochen, um weitere Corona-Infektionen zu vermeiden. Ist dieser Schritt mittlerweile unumgänglich? Bis jetzt äußerte sich "RTL" jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein …