"Let's Dance": Heimliches Date! Das läuft zwischen diesen Profi-Tänzerin hinter den Kulissen

In diesem Jahr fegt "Let's Dance"-Profitänzerin Christina Luft mit Fernsehkoch Ali Güngörmüş über das Parkett. Immer wieder gibt sie kleine Updates auf Instagram, wie die Tanzproben mit ihrem neuen Tanzpartner laufen. Nun nahm sie sich seit Langem jedoch auch mal wieder Zeit, ihren Fans zu berichten, wie es ihr selbst geht: "Ich wollte einfach sagen, wie gut es mir gerade geht, weil ich mich richtig freue jeden Tag zu tanzen - 'Let's Dance' einfach zu genießen". Jedoch ist in diesem Jahr auch eine Sache anders, als in den Jahren davor - der Austausch mit den anderen Profitänzern. Die Verlobte von Luca Hänni kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: