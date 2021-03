Let's Dance: Klatsche für Victoria Swarovski! Holt RTL jetzt Sylvie Meis zurück?

Schon in der Kennenlernshow konnte die 27-Jährige die Fans der Sendung nicht überzeugen. Die lästerten auf der Instagram-Seite von "Let's Dance", was das Zeug hält. Ihr hartes Fazit: "Mit dem Moderieren wird das in diesem Leben nichts mehr!"

Doch nicht nur das. Viele der Zuschauer vergleichen den Look von Victoria mittlerweile mit dem von Sylvie. "Und plötzlich sieht Frau Swarovski aus wie Sylvie Meis", schreibt beispielsweise ein Followerin. Und eine andere ergänzt: "Aus Victoria wird keine Sylvie, auch wenn sie so die Haare hat..." Denn viele wollen die sympathische Holländerin zurück. "Sylvie Meis war und ist die Beste", heißt es in einem Kommentar. Und ein Fan fordert sogar: "Holt Sylvie Meis zurück."

2018 verließ die Moderatorin das Format und wurde gegen die Swarovski-Erbin eingetauscht. Für viele ein Fehler. Zieht RTL nun Konsequenzen und holt die 42-Jährige doch zurück? Wohl eher nicht! Trotz harter Kritik steht Victoria bereits zum fünften Mal an der Seite von Daniel Hartwich am Mikro. Und das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern...

Victoria Swarovski: Eiskalt ausgetauscht bei "Let's Dance"? Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: