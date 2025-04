"Let's Dance": Partnerswitch 2.0 ganz anders? SelfieSandra plaudert Details aus

Ein bisschen was hat Joachim Llambi (60) am vergangenen Freitag schon verraten. So wird es zwei Tänze geben und anders als bei dem bisherigen Partnertausch wird definitiv ein Promi die Show verlassen müssen! Was außerdem klar zu sein scheint: Nach Ostern werden die Stars einen Tanz mit dem bekannten Partner zeigen. Denn in den letzten Tagen haben sich Diego Pooth (22), SelfieSandra (25) und Co. mit ihren Tänzern bei Instagram beim Training gezeigt. Ein klares Zeichen dafür, dass ein Einzeltanz vorbereitet wird.