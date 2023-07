Let's Dance: Zuckersüße Baby-Überraschung! Es wird ein Mädchen

Lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis Baby Nummer zwei auf der Welt ist. Und auch das Geschlecht verraten Evgeny Vinokurov und seine Nina. Es wird ein Mädchen!

"IT’S A GIRL!!! Am Wochenende hatten wir unseren Gender Reveal Party Vol. 2 gehabt. Es war einen schönen Tag mit den Freunden", schwärmt der 32-Jährige bei Instagram. Er ist völlig aus dem Häuschen und freut sich riesig auf seine kleine Prinzessin. "Wenn ich sage, ich freue mich, wird es nicht so ganz stimmen. Ich glaube, es gibt keine Worte, die meinen innerlichen Zustand beschreiben könnten. Alles bebt in mir. Leute, Ich werde Papa von einer kleinen Prinzessin", so Evgeny weiter.

Auch seine Fans und Kollegen freuen sich riesig mit dem Tänzer und seiner Frau und gratulieren reihenweise unter dem Post. In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch!