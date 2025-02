"Let's Dance"-Zuschauer genervt: "Mikro abdrehen, sobald die den Mund aufmacht"

Nach der Show wandte sich die 62-Jährige auf Instagram an ihre Fans und richtete emotionale Worte an ihren Tanzpartner: „Ich bedanke mich bei, ich bedanke mich bei dir. Königin Christine ging öfter mal verloren, aber der Mohamed Ali war da.“ Doch nicht alle konnten sich mit ihrer leidenschaftlichen Art anfreunden. In den Kommentaren gingen die Meinungen weit auseinander:

„Getanzt hat sie ja wirklich gut. Aber es wäre so schön, wenn sie nicht so wahnsinnig übertreiben würde.“

„Mikro abdrehen, sobald die den Mund aufmacht. Unerträglich.“

„Wie kann man nur soooo drüber sein?“

Doch es gab auch viele lobende Worte! Zahlreiche Fans schätzen Neubauers ansteckende Lebensfreude: „Sie ist so lebensfroh. Wünsche ihr auch noch viele Shows, Punkte hätte ich ihr mehr gegeben.“ Ein weiterer User verteidigte sie gegen die Kritiker: „Lasst sie einfach happy sein. Sie tut niemandem was damit.“

Ob Christine Neubauer die Zuschauer weiter spalten oder mit ihrem positiven Wesen noch mehr Fans gewinnen wird, bleibt abzuwarten. Eines ist sicher: Sie bleibt Gesprächsthema! Wer keine "Let's Dance"-Folge mit Christine verpassen möchte, sollte jeden Freitag um 20:15 Uhr bei RTL einschalten oder die Show im Anschluss bei RTL+ streamen.