Lewis Hamilton: Royaler Trost-Preis nach WM-Eklat

Nur knapp vorbei am Weltmeistertitel - die Enttäuschung über Platz 2 des Formel 1 WM-Finales am 12.12.21 saß tief. Doch jetzt darf sich Lewis Hamilton über einen viel einzigartigeren Titel freuen. Den bekam er nämlich jetzt von keinem geringeren als dem britischen Thronfolger Prinz Charles verliehen. In Zukunft darf sich der Rennfahrer ab sofort ganz offiziell Sir Lewis Hamilton nennen.