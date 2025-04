Leyla Lahouar: Bittere Hochzeitsklatsche nach "Let's Dance"

Obwohl sich Leyla Lahouar den "Let's Dance"-Sieg so sehr gewünscht hätte, war für die Reality-TV-Beauty und ihren Tanzpartner Sergiu Maruster (32) bereits nach Liveshow Nummer 3 Schluss. Die Zuschauer wählten sie nach einer schwachen Slowfox-Performance, bei der sie gerade einmal 11 Jury-Punkte erzielen konnte, aus der Sendung. Doch die Enttäuschung über das Show-Aus wird längst von der Freude über die Hochzeitsplanung aufgewogen. Doch nur einer ihrer einstigen "Let's Dance"-Co-Stars wurde nun in diese involviert: Ihr Tanzpartner Sergiu Maruster! Scheinbar hatte Leyla unter den anderen Promis in der Sendung keine engeren Freundschaften knüpfen können, als dass sie diese jetzt zu ihrer Hochzeit einladen will.