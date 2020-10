Lila Grace Moss-Hack: Ihre schöne Tochter macht Kate Moss Konkurrenz

Wie die Mutter, so die Tochter: Mit ihrer langen blonden Mähne, ihrem elfengleichen Gesicht und der schlanken Statur ist Lila Grace Moss-Hack das Ebenbild von Topmodel Kate Moss. Bei so viel Schönheits-Potential tritt die junge Britin natürlich auch beruflich in die übergroßen Fußstapfen ihrer Mutter. Genau 28 Jahre ist es her, dass Kate Moss ihr Laufsteg-Debüt in Paris gab. Damals war das Topmodel ebenfalls 18 Jahre jung! Kaum verabschiedet sich die Königin der Modewelt vom Laufsteg, klopft ihre Tochter an die Türen der großen Designer. Schon bei ihrem allerersten Auftritt auf der Pariser Fashion-Show machte Lila Grace Moss-Hack eine wahnsinnig tolle Figur.