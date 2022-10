Lilly Becker & Boris Becker: Sorgerechtsstreit! Jetzt nimmt sie Boris Sohn Amadeus weg

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Lilly schlecht über ihren Ex redet, um selbst gut dazustehen. Sie sei "diejenige, die jetzt sein Chaos beseitigen muss", jammerte sie kurz nach der Urteilsverkündung im April. Es sei einfach nicht fair, "dass Amadeus jetzt in dieser Lage ist". So schürt sie, Interview für Interview, den Verdacht, dass Boris nicht gut ist für sein Kind. Sie könnte damit den Boden bereiten, das alleinige Sorgerecht zu beantragen. Und vielleicht hätte sie damit sogar Erfolg…