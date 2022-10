Boris Becker: Große Sorge um Amadeus Becker! Wie verkraftet er die Haftstrafe seines Vaters?

Wie es wirklich um Amadeus Becker steht, verrät seine Mama Lilly Becker in einem Gespräch mit "Daily Mail". Dort erklärt sie kurz und knapp: "Es war hart, aber es geht ihm gut, weil er mich als Mutter hat." Sie verbietet schlicht und einfach, dass die Situation ihren Kleinen fertig macht. "Ich habe es Amadeus nicht erlaubt, davon verzehrt zu werden", so das Model weiter.

Dass es aber trotzdem an den Nerven des 12-Jährigen zerrt, ist kein Geheimnis. Bereits wenige Wochen nachdem Boris Becker ins Gefängnis gegangen war, plauderte seine Ex in der Sendung "ARD Brisant" offen über die Umstände, die ihr gesamtes Leben auf den Kopf gestellt haben. "Es war das Härteste, was ich jemals machen musste: es ihm zu sagen. Er konnte es einfach nicht begreifen und kann es immer noch nicht. Es bricht mir das Herz, aber das hat mich zu einer Löwenmutter gemacht, weil ich denke, dass wir als Familie schon genug durchgemacht haben", so die 46-Jährige.

Ihr war von Anfang an bewusst, dass sie offen und ehrlich sein muss. Denn mit 12 Jahren ist Amadeus Becker in einem Alter, in dem Dinge mitbekommt und sie auch versteht - wenn auch nicht immer sofort. "Er konnte es einfach nicht begreifen. (…) Ich sagte: 'Willst du weinen?' und er sagte 'Nein.' Dann sagte ich: 'Willst du allein sein?' Und er sagte 'Ja.' Und wir gingen nach unten. Er kam 20 Minuten später wieder. (…) Ich weiß, dass er gegoogelt hat", offenbarte seine Mama gegenüber RTL. Davor kann sie ihren Sohn nicht beschützen. Denn das Internet ist erbarmungslos. "Das Traurigste daran war, dass ich es nicht zurückhalten konnte. Die Kids gehen auf Youtube, ins Internet. Das Netz ist gnadenlos, aber er hat ein Umfeld um sich herum, das ihn unterstützt. Doch er ist neugierig, und ich habe ihm gesagt, dass wir alle Fehler machen", erzählte sie in einem Gespräch mit ARD.