Linda Nobat: Jetzt legt sie sich sogar mit Daniel Hartwich an!

Verteidigend wirft Edith Stehfest Linda aus dem Publikum heraus vor: "Du hast im Dschungeltelefon in die Kamera geguckt und gesagt: Dieser Mann ist rattig", sie würde ihren Mann als gute Frau in den Tod verteidigen. Das wird dann sogar Daniel Hartwich zu viel. Als Linda weiter zum Gegenschlag ausholen will, ruft er aus: "LINDA!" woraufhin direkt entgegnet "DANIEL!". Der Moderator hat jedoch das letzte Wort und beendet das Drama indem er zu einer Kamera in den Nebenraum abschalten lässt.

Damit ist klar, die Spannungen zwischen den Kandidaten sind nicht im Camp geblieben. Ob Linda Nobat und Eric Stehfest nach diesem Drama noch einmal Freunde werden, ist fraglich, denn die Wahrhheit kommt am Ende immer ans Licht.

