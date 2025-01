Lisa Straube & Akka: Ab ins "Sommerhaus der Stars"! Sie macht ein überraschendes Statement

Während einer Fragerunde auf Instagram, verrät die 25-Jährige nun, in welcher Reality-Show sie sich vorstellen könnte, teilzunehmen - zusammen, oder auch getrennt: "Wir wollen mal ins Sommerhaus oder zu Couple Challenge. 'Mein Mann kann' ist aber auch extrem witzig und erinnert mich an meine Kindheit", schreibt die frischgebackene Mutter in ihrer Instagram-Story. Das Paar hat Lust auf "Challenges und Spiele". Aber auch alleine könnte sich Lisa vorstellen, mal bei "Kampf der Realitystars" teilzunehmen. "Aber bin dann ohne Furki", erkennt sie dann doch.