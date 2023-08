Loredana Wollny: Es ist soweit! Sie lässt die süße Bombe platzen

Da liegt die Frage nah, ob sich die 19-Jährige noch weiteren Nachwuchs vorstellen könnte. Erst kürzlich wurde gemunkelt, dass Loredana bereits Baby Nummer 2 erwartet. "Ich würde ja behaupten, da ist ein Geschwisterchen unterwegs, oder interpretiere ich das falsch?", "Herzlichen Glückwunsch zur erneuten Schwangerschaft", kommentierten die Fans voreilig in den sozialen Netzwerken. Doch wenig später stellte sie klar: "Ich bin nicht schwanger!" Viele Anhänger nahmen sie in Schutz. "So was kann sehr verletzend sein! Ein Bauch verschwindet nicht einfach so nach einer Schwangerschaft", schrieb beispielsweise eine Userin. Loredana will momentan ihre Aufmerksamkeit voll und ganz Aurelio widmen - ohne sich rechtfertigen zu müssen.