Loredana Wollny: Wieder schwanger? Jetzt gibt es Gewissheit!

Und Loredana? Die genießt lieber ihr Glück mit Freund Servet und Sohn Aurelio. "Ich kann es gar nicht beschreiben, wie wunderschön dieses Gefühl ist. Das muss man als Mama selber fühlen. Aurelio hat mir gezeigt, was Liebe ist und was es heißt, wirklich glücklich zu sein", schwärmte die 19-Jährige kürzlich. Nach der dramatischen Geburt stand für sie eigentlich fest: "Ich will kein Kind mehr!". Ob Loredana irgendwann ihre Meinung ändern wird? Möglich. Sollte doch ein zweites Baby unterwegs sein, wird sie ihre Fans sicherlich an dem Glück teilhaben lassen.