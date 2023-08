Sarafina Wollny: Peter hat sie verlassen!

Ist Sarafina bis dahin etwa ganz allein mit den drei kleinen Kindern zu Hause? Zum Glück nicht. Ihre Schwester Estefania hat Hilfe angeboten. "Bis Sonntag ist Estefania bei uns unten ins Wohnzimmer eingezogen und wird mich unterstützen, was die Zwillinge und die Kleine betrifft", erzählt die 28-Jährige weiter. Auch bei Hope Angels erster Reise wird sie dabei sein. "Beim Flug wird Este auch einen von den Zwillingen nehmen. Das Gute ist ja jetzt, dass die beiden ihren eigenen Sitzplatz haben. Einer der Zwillinge ist bei mir. Ich habe dann noch die Kleine. Und Este hat dann auch einen von den beiden. Ich bin mal gespannt, wie der Flug wird. Das werden wir am Sonntag sehen." Nach dem Wiedersehen mit Papa Peter sind all Reisestrapazen sicherlich ganz schnell vergessen.