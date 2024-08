Loredana Wollny: Große Sorge um ihre Gesundheit!

"Von uns kam in letzter Zeit absolut gar nichts, weil ich einige gesundheitliche Probleme hatte", erzählt Loredana jetzt in ihrer Instagram-Story, während sie mit ihrem Verlobten Servet Özbek (25) in einer Zahnarztpraxis auf einen Termin wartet. "Was für gesundheitliche Probleme, kann ich euch hoffentlich ganz bald verraten und mit euch ganz offen darüber sprechen." Ob es mit ihren Zähnen zu tun hat? Unklar. Fakt ist jedoch, dass Loredana bereits nach der Geburt von Sohn Aurelio (1) mit "extremen Zahnproblemen" zu kämpfen hatte. Sie ließ sich sogar ihre kompletten Zähne in der Türkei überkronen.