Loredana Wollny: Harte Worte! Hält ihre Liebe das aus?

Eigentlich wollte Loredana Wollny nur ihr Liebes-Glück endlich mit ihren Fans auf Instagram teilen. Die Tochter von Silvia Wollny postete einen Schnappschuss vom Strand, auf dem sie ihren Liebesten fest umarmt und über beide Ohren strahlt. Das Lachen ist ihr nun jedoch vergangen. In den Kommentaren unter dem Pärchen-Outing sammeln sich böse Worte vieler Instagram-Nutzer. Das entgeht auch der 18-Jährigen nicht und sie meldet sich enttäuscht in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans: "Und dann stellt ihr euch die Frage, warum ich nichts zu meiner Schwangerschaft teile. Hier habt ihr eure Antwort!"

Es sind Kommentare, wie "Das Kind tut mir jetzt schon leid. Wächst wieder bei der Oma auf", "Kennen die keine Verhütung?" oder "Kaum leben die in der Türkei, haben die alle einen Türken als Freund, wahre Liebe und so", die sich Loredana unter ihrem Post anhören muss. Ganz schön harte Worte für die Wollny-Tochter. Sie selbst verurteilt solche Anfeindungen: "Langsam fehlen einem dazu echt die Worte...einfach ekelhaft". Ob ihre junge Liebe so viel Hass auf Dauer erträgt?

