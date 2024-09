Loredana Zefi: Baby-News! Jetzt ist von Kind 3 & 4 die Rede

Könnte sich Loredana vorstellen, noch einmal Mama zu werden? "Was eine Frage?", platzt es aus ihr heraus. "Ich kann es mir von Herzen vorstellen und hoffe, dass ich am Ende mindestens 3-4 Kids habe", fügt sie daraufhin in unserem Interview hinzu. Scheinbar handelt es sich, um einen wahren Herzenswunsch der Rapperin, mit ihrem jetzigen Freund Karim Adeyemi noch einmal Nachwuchs zu bekommen. Dass die DSDS-Jurorin eine wahre Vollblut-Mama ist, unterstreicht sie weiter ebenfalls mit den Worten: "Mama sein ist das schönste Gefühl der Welt."

Jetzt heißt es für die 29-Jährige aber erstmal neue Musiktalente casten. Ab Mittwoch, dem 18. September 2024, startet die neue Staffel DSDS, in der die Rapperin neben Poptitan Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32) und Beatrice Egli (36) hinterm Jury-Pult platz nehmen wird.

Bei DSDS geht es für Loredana nun erstmal ans Bewerten. Welche Stars durch die Castingshow bekannt wurden, erfährst du im Video: