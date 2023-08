Lotto-Chico: Bitteres Liebes-Fiasko! Das tut einfach nur weh

Es sind Zeilen, die Chico und seine Freundin Candice wohl ziemlich erschüttern dürften. Denn vergangene Woche teilte der Lotto-Millionär sein Liebes-Glück auf der Social-Media Plattform "Instagram". Ein süßes Pärchen-Foto zeigt die rothaarige Schönheit gemeinsam mit den 42-Jährigen. Dazu schreibt Kürsat Yildirim, wie Lotto-Chico mit echtem Namen heißt: "Wir sind sehr glücklich."

Doch von diesem Liebes-Glück sind nicht alle begeistert. In der Kommentarspalte des Posts tummeln sich viele Kritiker, die an der Echtheit der Liebe zweifeln. Sie werfen Candice vor, den Lotto-Gewinner nur ausnutzen zu wollen. Ein User schreibt: "Schön die Reichweite von Chico ausnutzen, um einige Follower zu bekommen. (...) Am besten noch Chico heiraten, damit du seine Kohle abkassieren kannst. Haha. Wenn Chico seinen Fame und seine Millionen nicht hätte, hättest du ihn mit abstoßenden Blicken betrachtet." Ein anderer macht eine Bemerkung zu dem Luxus-Gürtel der Marke Louis Vuitton, den Chicos Freundin auf dem Bild trägt: "Und schon hat sie den ersten LV-Gürtel bekommen."

Ob Candice die Großzügigkeit von Lotto-Chico wirklich nur ausnutzt, wird wohl die Zeit zeigen, doch wünschen wird es dem sympathischen 42-Jährigen niemand. Doch Ratschläge wie "Genieße die Zeit mit ihr, bis deine Kohle ausgeht" oder "Chico, mach Ehevertrag, Bruder!" brechen dem frisch verliebten Paar sicherlich die Herzen...