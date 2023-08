Lotto-Chico: Neue Liebe! Hat SIE ihm den Kopf verdreht?

Keine Frage: Im Spiel hat Kürsat "Lotto Chico" Yildirim viel Glück. Innerhalb weniger Monate hat er gleich dreimal im Lotto gewonnen. Doch auch in der Liebe scheint es für ihn jetzt richtig gut zu laufen! Der 42-Jährige wurde mit einer attraktiven Frau abgelichtet. Gemeinsam mit zwei Möpsen schlenderten die beiden am Dortmunder Phönixsee entlang. Er legt liebevoll den Arm um die rothaarige Dame, bevor sie gemeinsam in seinem schwarzen Porsche abdüsen.