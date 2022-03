"Love Island"-Jendrik: "Grenzenlos"! Sarah Engels Schwager geht auf's Ganze

InTouch: Bist du eher der Typ One Night Stand oder feste Beziehung?

Jendrik: Also in meiner Vergangenheit war es viel mehr dieses One-Night-Stand-mäßige, mittlerweile hab ich einen Punkt erreicht, wo ich sage, ich möchte gerne eine Freundin haben und mich fest binden.

IT: Was bist du denn für ein Beziehungstyp?

J: Ich würd sie schon gerne häufig sehen, 3-4 Mal die Woche wär ganz cool, aber ich sag’s mal so, wenn sie am Wochenende mit ihren Freundinnen was trinken gehen möchte, kann sie gerne. Man geht aber auch gerne zusammen was trinken gehen. Ich will schon viel mit ihr erleben, aber ich bin jetzt nicht einer, der jeden Tag sagt, du MUSST jetzt was mit mir machen, du hast kein anderes Leben mehr…

IT: Hast du eine Flirtgeheimnis?

J: Ich glaube das gibt es gar nicht. Wenn du einfach offen und ehrlich auf sie zugehst, ein bisschen selbstbewusst auch, ein bisschen lustig dabei bist, dann läuft das von ganz allein.