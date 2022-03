"Love Island": Heißer Kuss im Whirlpool bereits in Folge 2!

Oh là là, da können wohl zwei gar nicht die Finger voneinander lassen. Bucci gibt im Interview ebenfalls zu, dass er erleichtert ist, dass Vanuschka gut küssen kann. Anscheinend hat es auch für die Österreicherin gut gepasst, denn sie gibt dem Münchner seine gewünschte Bestätigung, dass auch er ein guter Küsser sei. Da haben sich wohl bereits zwei in der 2. Folge gefunden. Auch nach der Whirlpool-Action geht es direkt so weiter und die beiden kuscheln sich weiter auf der nebenstehenden Liege aneinander.