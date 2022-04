"Love Island"-Léon: Falsches Spiel! Léons Lügen sind aufgeflogen

Ein anderer Zuschauer bringt es dann auf den Punkt und kommentiert: "Leonie ist total sweet aber wenn sie ihm sagt, wie schön es mit ihm ist, sagt er nur, dass er sich freut, dass sie das so sieht und nicht wie schön er es findet. Ich bin mir nicht so sicher wie Ernst es die Jungs meinen." Oh Oh, da scheint Léon die "Love Island"-Fans wohl noch nicht von seinen ehrlichen Intensionen mit Leonie überzeugt zu haben. Bleibt abzuwarten, ob sich die Befürchtungen der Zuschauer bewahrheiten und Léon der süßen Leonie bald das Herz brechen wird.

