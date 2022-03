"Love Island"-Vanuschka: Offene Worte! So weit darf ein Mann bei ihr gehen

Es ist wieder soweit - "Love Island" geht seit dem 21. März auf RTLZwei in die nächste Runde! Natürlich werden die Singles in der Villa auf der Kanareninsel Teneriffa auch dieses Jahr nichts anbrennen lassen. Wer am Ende mit dem passenden Partner und der Chance auf 50.000 Euro die Villa verlässt, entscheiden letztendlich jedoch die Zuschauer.

Besonders Kandidatin Vanuschka (22) konnte bereits bei den männlichen Islandern punkten. Womit die hübsche Blondine aus Salzburg den Männern reihenweise den Kopf verdreht und was sie sich von einem Mann in der Show erwartet, hat uns die 22-Jährige in unserem Exklusiv-Interview offen wie nie verraten.