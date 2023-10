"Love Island"-Kandidatin packt aus: DAS passiert wirklich hinter den Kulissen

Die achte Staffel von "Love Island" ist rum. Vor genau einer Woche wurde das Gewinnerpaar der diesjährigen Staffel gekürt: Jenny und Luca konnte die Zuschauer:innen von ihrer Liebe überzeugen und das Preisgeld mit nach Hause nehmen. Ein anderes Couple hat es leider nicht bis ins Finale geschafft: Hannes, der Sohn von Musiklegende Markus Mörl und Vani musste kurz vor dem Ende die Datingshow verlassen, da der Funke bei ihnen leider nicht übergesprungen ist. Doch die Zeit, die sie in der Villa hatten, haben beide voll und ganz ausgenutzt. Vani verrät jetzt, wie die "Love Island"-Zeit für sie war und was die Kandidaten und Kandidatinnen an ihren Off-Days so getrieben haben...