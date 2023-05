"Love Island": Mike-Heiter-Ex Chethrin Schulze bekommt ein Baby!

Die Ex von Mike Heiter ist überglücklich und verspricht, ihre Instagram-Follower "mit auf die schönste Reise" ihres Lebens mitnehmen werde. Doch eine Sache scheint Chethrin geheim halten zu wollen: Wer ist der Papa des Kleinen? Bekannt ist, dass die 31-Jährige seit September letzten Jahres einen festen Partner hat, doch der Öffentlichkeit gezeigt, hat sie ihn bislang noch nicht. "Ich werde immer mal wieder einen kleinen Einblick in unsere Beziehung geben, aber ohne ihn komplett zu zeigen.", erklärte Chethrin vor Kurzem in ihrer Instagram-Story.

Ob sie ihr Baby zeigen wird, sobald es auf der Welt ist, verriet Chethrin noch nicht.

