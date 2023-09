"Love Island": Spekulationen um neues Show-Format! Jetzt meldet sich RTL II zu Wort

In Großbritannien dürfen sich Datingshow-Fans auf die Sendung "Love Island: All Stars" freuen. Der "Love Island"-Ableger wird in Südafrika produziert, wie jetzt bekannt wurde. In dem Spin-off wagen sich dann Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus früheren Staffeln zurück in die Villa, wo sie eine zweite Chance haben, die Liebe zu finden. Könnte das zu einem Vorbild für eine deutsche "All Stars"-Ausgabe werden? Im Moment wohl nicht. Es gebe "derzeit" keine Pläne für eine "All Stars"-Staffel, heißt es von "RTL II" auf Anfrage der Nachrichtenagentur "spot on news".

Momentan liege das Hauptaugenmerk auf der 8. Staffel von "Love Island", die seit dem 11. September bei "RTL II" läuft, so das Statement des Senders. Wie es danach für "Love Island" weitergehe, werde zum gegebenen Zeitpunkt bekannt gegeben.