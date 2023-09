"Das Sommerhaus der Stars": Doktorspielchen und ein Liebes-Ultimatum! So heftig war der TV-Start

Nach dem selbsternannten "Liebespaar des Jahres" geht es ein paar Regalbretter weiter nach unten, zumindest was den Promistatus betrifft. "Wer sind die überhaupt?", antizipiert Maurice Dziwak die Reaktion der Mitbewohner - und Zuschauer. Er und Partnerin Ricarda "Ricky" Raatz lernten sich laut RTL bei "Are You The One?" kennen.

Als Maurice und Ricky ankommen, liegt Claudia gerade auf der Gartencouch. Max arbeitet sich an ihr ab - so konzentriert, dass sie die Neuankömmlinge angeblich nicht hören. Das kommt bei denen nur so mittel an und stärkt ihren Underdog-Stolz.

Die nächsten sind Walentina Doronina und Can Kaplan. Sie kennt man aus diversen Formaten, die sie sich dankenswerterweise auf den linken Oberarm tätowiert hat. Den Unternehmer Can kennt man nur aus Walentinas Erzählungen bei "Promi Big Brother". Seine Eltern heißen die Beziehung nicht gut, hieß es damals.