Love Island VIP: Pietro Lombardi – Moderator oder geheimer Kandidat?
Kaum Single, schon spekuliert das ganze Netz: Pietro Lombardi überrascht erneut mit einer Ankündigung zu "Love Island VIP"!
Um Pietro Lombardi brodelt die Gerüchteküche! Noch bevor seine Trennung von Laura Maria Rypa offiziell wurde, teilte der Sänger in seiner Instagram-Story ein Video der neuen "Love Island VIP"-Kandidaten – mit dem geheimnisvollen Kommentar: "Lasst euch mal überraschen!" Wenige Tage später machten sie ihre Trennung öffentlich. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Die Fans sind sich uneinig – klar ist nur: Pietro sorgt mal wieder für Gesprächsstoff, und wir dürfen uns höchstwarscheinlich auf eine zweite "Love Island VIP" Staffel mit Pietro Lombardi freuen!
Pietro Lombardi: Als Kandidat bei Love Island VIP?
Die große Frage ist: Wird Pietro Lombardi vielleicht selbst als Single in die Villa einziehen? Schließlich ist seine Beziehung mit Influencerin Laura Maria Rypa gerade erst offiziell vorbei – und für viele kam das Aus wenig überraschend: Kurz, knapp und auf Instagram verkündete Laura am Sonntag das Liebes-Aus mit dem "DSDS"-Star. Schon länger kriselte es zwischen Pietro und Laura – und jetzt ist es endgültig aus.
Besonders spannend daran: Noch bevor die Trennung offiziell wurde, teilte Pietro in seiner Instagram-Story das Vorstellungsvideo der neuen "Love Island VIP"-Kandidaten – inklusive dem geheimnisvollen Hinweis: "Lasst euch mal überraschen." Für viele Fans ein klares Zeichen, dass er selbst bei der Show eine Rolle spielen wird! Ganz neu wäre das jedenfalls nicht. Schon 2019 stand Pietro bei "Love Island" auf der Bühne – damals mit einem Überraschungs-Ständchen in Staffel 5. Gut möglich also, dass er auch diesmal wieder für einen Gastauftritt sorgt. Oder deutet sein Post sogar auf eine noch größere Rolle hin – etwa an der Seite von Sylvie Meis als Co-Moderator?
Eines ist sicher: Als Kandidat ist Pietro diesmal leider nicht dabei. Die Dreharbeiten sind längst abgeschlossen, die neue Staffel startet am 11. September bei RTL2 (vorab ab 4. September bei RTL+). Im Cast tummeln sich unter anderem bekannte Reality-Namen wie Filip Pavlović, Brenda Patea, Marco Cerullo und viele mehr. Ob Pietro also wirklich eine geheime Rolle bei "Love Island VIP" spielt – oder seine Story nur ein harmloser Spaß war? Noch ist alles Spekulation. Doch die Kombination aus Trennungs-Drama und mysteriösem Instagram-Post macht die Sache für Fans umso spannender. Und lässt die Frage aufkommen: Gab es vielleicht sogar einen heimlichen Flirt in der Single Villa, der seine Trennung vorangetrieben hat ... ?