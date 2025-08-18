Love Island VIP: Pietro Lombardi – Moderator oder geheimer Kandidat?

Eines ist sicher: Als Kandidat ist Pietro diesmal leider nicht dabei. Die Dreharbeiten sind längst abgeschlossen, die neue Staffel startet am 11. September bei RTL2 (vorab ab 4. September bei RTL+). Im Cast tummeln sich unter anderem bekannte Reality-Namen wie Filip Pavlović, Brenda Patea, Marco Cerullo und viele mehr. Ob Pietro also wirklich eine geheime Rolle bei "Love Island VIP" spielt – oder seine Story nur ein harmloser Spaß war? Noch ist alles Spekulation. Doch die Kombination aus Trennungs-Drama und mysteriösem Instagram-Post macht die Sache für Fans umso spannender. Und lässt die Frage aufkommen: Gab es vielleicht sogar einen heimlichen Flirt in der Single Villa, der seine Trennung vorangetrieben hat ... ?