Luca Hänni & Christina Luft: Babyalarm! Doch ihr Glück ist in Gefahr

Das Luca seinen Traumbody nicht verstecken muss, ist definitiv nichts Neues. Doch scheinbar, will er seine Muskeln jetzt auch dafür nutzen, um seine Fans zu seinen Konzerten zu locken. So teilt der Sänger nun einen Schnappschuss von sich, auf dem er sich oberkörperfrei präsentiert und gleichzeitig die Werbetrommel für seine anstehenden Konzerte in der Schweiz rührt! Das so ein Bild von seinen treuen Followern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! Einige gehen dabei sogar soweit, dass sie sich ein Baby von Luca wünschen! So heißt es unter dem Foto: "Ich will ein Kind von dir". Hoppla!

Was Christina wohl über solche Aussagen denkt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu. Begeistern wird sie es jedoch bestimmt nicht. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Luca ihr ein und alles ist. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass es deswegen zu keinem Streit zwischen den beiden kommt...