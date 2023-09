Lucas Cordalis & Joelina Drews: Klatsche für Daniela! Sie sind das neue Traumpaar

Was wohl seine Gattin Daniela dazu sagt? Schließlich musste sie für ihren letzten Song "So bin ich und so bleib ich" jede Menge Kritik einstecken. Und jetzt schmachtet ihr Mann auf der Bühne auch noch eine andere an. "Meine Frau ist sehr eifersüchtig. Ein falscher Blick – dann knallt es schon. Daniela hat viel Feuer!", erzählte Lucas selbst mal in einem Interview. Lässt sich nur hoffen, dass es hinter den Kulissen zu keinem Ehedrama kommt...