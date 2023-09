Maike Kohl-Richter: Herzbeben 6 Jahre nach dem Tod von Helmut Kohl! Endlich strahlt sie wieder

Seit dem Tod ihrs Mannes vor sechs Jahren verschanzte Maike Kohl-Richter sich ja in der weißen Villa in Ludwigshafen-Oggersheim. Wann immer "Neue Post" im Auto an dem Haus vorbeifuhr, das gleiche Bild: Die Rollläden heruntergelassen, sodass fast kein Lichtstrahl in das Haus dringen konnte. „Sie verlässt kaum die Villa“, erzählen uns die Nachbarn. Und auch die Passanten auf der Straße sagen: „In der Stadt wird Frau Kohl-Richter so gut wie gar nicht gesehen!“

Warum sie sich in der Villa verschanzte? Dafür gab es Gründe. Die Witwe des großen Staatsmanns hat sich in der Vergangenheit viele Feinde gemacht, auch mächtige. Helmut Kohls Söhne brachte sie gegen sich auf, weil sie den Altkanzler auch über dessen Tod hinaus stets für sich allein beanspruchte. Mit der Stadt Speyer legte sie sich an, als es um Helmut Kohls Grabgestaltung ging.

Gegen hohe Politiker wetterte sie, weil sie mit der staatlichen Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung nicht einverstanden ist. Und den Streit um die „Kohl-Protokolle“ vor dem Bundesverfassungsgericht verlor sie zuletzt ebenfalls. Auch nach Helmut Kohls Tod wollte seine Witwe eben weiterhin die Alleinherrscherin über sein materielles wie geistiges Erbe sein.

Doch heute strahlt sie mit der Sonne um die Wette. Draußen, in der Öffentlichkeit. Hübsch zurechtgemacht, gar aufreizend! Vielleicht steckt ja ein neuer Mann dahinter? Vor gar nicht langer Zeit flirtete die Witwe mit CDU-Politiker Dr. Michael Preusch. Vielleicht ist er ja der Grund für ihre wundersame Verwandlung. Auf jeden Fall scheint es Maike Kohl-Richter richtig gut zu gehen. Freudig wirkt sie an diesem Tag. Fast ein Lächeln sieht man sogar in ihrem Gesicht. Und das, obwohl sie doch fast nie in der Öffentlichkeit lächelt… jedenfalls bisher!