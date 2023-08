Maike Kohl-Richter: Überraschender Schritt in die Politik!

Auf der offiziellen Webseite des verstorbenen Alt-Kanzlers kommt Bewegung auf. Maike Kohl-Richter, mit politischem Biss, zieht die Blicke mal wieder auf sich. In einem knackigen Brief teilt sie ihre politische Motivation, inspiriert von den Worten des großen Helmut Kohl. "Worte, die zur Auseinandersetzung mit der Politik und zum Kampf für die freiheitliche Demokratie aufrufen. Worte, die deutlich machen, wofür ich als seine Erbin eintrete und kämpfe“, schreibt sie wild entschlossen. Und das Ziel? Die CDU ins Visier nehmen, weil sie in ihren Augen das Ansehen von Kohl beschädigt hat.

Mit Erfahrungen aus ihrer Zeit als Mitarbeiterin im Bonner Kanzleramt und später im Team von Friedrich Merz, zeigt sich deutlich: Hier bewegt sich jemand Richtung politischer Rampenlicht...

Die Frage ist: Könnte sich der ehemalige Schreibtisch von "Büro Bundeskanzler a. D. Dr. Helmut Kohl" zu "Büro Bundeskanzlerin Maike Kohl-Richter" verwandeln? Ein wilder Gedanke! In ihren Visionen mag Helmut Kohl mit einem Augenzwinkern auf sie herabblicken, während sie einen aufregenden politischen Weg einschlägt...