Maite Kelly: Bittere Abfuhr! Jetzt steht sie auf dem Abstellgleis

Für Maite Kelly müssen diese Worte ein echter Schock gewesen sein! Ihr langjähriger Gesangspartner Roland Kaiser verprellte die Sängerin vollkommen unerwartet in aller Öffentlichkeit! Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" legte die Schlagerlegende gegenüber Barbara Schöneberger die schockierende Beichte ab: "Ich werde in Zukunft mit ihr kein Duett mehr singen. Weil du kannst einen Erfolg dieser Qualität nicht wiederholen." Wie bitte? Roland Kaiser will seine gesangliche Partnerschaft zu Maite Kelly beenden, weil sie zu erfolgreich sind? Dieser Überzeugung ist der 70-Jährige zumindest und führt weiter aus: "Wir haben jetzt gerade fünffach Gold bekommen für den Song. Das ist irre. Und das kann ich doch nicht wiederholen. Da werde ich doch den Teufel tun und nochmal ein Lied mit ihr singen." Doch ist das wirklich der Grund für die Entscheidung? Oder sind die anhaltenden Gerüchte um eine Affäre zwischen ihnen der wahre Grund für diesen Schritt? Denn die Ehefrau von Roland Kaiser war sicherlich nicht glücklich über die öffentlichen Kuscheleinheiten...

