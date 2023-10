Maite Kelly: Jetzt verrät sie ein wohlgehütetes Familiengeheimnis

In der BR-Sendung "Abendschau" packt die Sängerin nun über ihre familiären Schriftsteller-Wurzeln aus: "Anscheinend, das habe ich erst jetzt vor ein paar Jahren erfahren, ich habe deutsche Vorfahren, und darunter sind wohl auch Schriftsteller. Meine Oma hatte auch ein Manuskript neben ihrem Bett, aber sie hat sich nie getraut, das einem Verlag zu schicken. Sie meinte damals, Frauen und Theologie, das ist noch nicht die Zeit. Und das ist mein erstes theologisches Werk. Und vor allem glaube ich ein Stück weit, ist das meine Berufung. Und somit habe ich mit neun schon mit Texten. Also für mich war mein erstes Instrument Stift und Papier und mein kleines Notizbuch. Und mein Papa hat immer gesagt: 'Du bist erst Texterin und du schreibst aber irgendwie den Soundtrack zu den Bildern, die du mit deinen Texten erschaffst.' Und das ist auch in meiner Musik so."