Maite Kelly: Liebes-Hammer! Wer ist der neue Mann in ihrem Leben?

Endlich scheint Maite Kelly (40) wieder zu spüren, wie sehr eine neue Liebe beflügeln kann. Zwei Jahre nach der Scheidung von Ex-Mann Florent Raimond (44) soll die Sängerin wieder im siebten Himmel schweben. Das jedenfalls behauptet Oliver Pocher (42) in seiner Sendung „Die Pochers hier!“ Da plaudert der Komiker munter aus Maites Nähkästchen: „Sie ist glücklich in einer Beziehung!“

Wer ihr neuer Freund ist? Das verrät Pocher nicht. Aber vermutlich wird der Mann in ihrem Leben nicht jünger sein als sie. Denn Maite Kelly selbst verriet: Sie mag reifere Männer. „Es gibt die Älteren, so ab 55, die suchen die zweite Lebensfrau, mit der sie alt werden können – und ich bin perfekt für so was! Ja, ich bin kuschelig. Ich stehe für mich!“, sagt sie.

Maite Kelly braucht einen starken Partner

Selbstbewusst muss er also sein. In der Lage, einer starken, erfolgreichen, alleinerziehenden Mutter Paroli zu bieten. Jemand, der vor Maite und ihrer Berühmtheit niederkniet, wäre nichts für die Sängerin.