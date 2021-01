Maite Kelly: Liebes-Enthüllung! Wer ist ihr neuer Freund?

Doch wer ist Maite Kellys neuer Freund? Das verriet Pocher nicht. Aber vermutlich wird der Mann in ihrem Leben nicht jünger sein als sie. Denn Maite Kelly selbst verriet: Sie mag reifere Männer. „Es gibt die Älteren, so ab 55, die suchen die zweite Lebensfrau, mit der sie alt werden können – und ich bin perfekt für so was! Ja, ich bin kuschelig. Ich stehe für mich!“, sagt sie.

Selbstbewusst muss er also sein. In der Lage, einer starken, erfolgreichen, alleinerziehenden Mutter Paroli zu bieten. Jemand, der vor Maite und ihrer Berühmtheit niederkniet, wäre nichts für die Sängerin.